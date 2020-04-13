روسيا وكازاخستان تنشئان مجمعا جديدا للصواريخ في "بايكونور"

أعلنت وكالة "تاس" أن روسيا وكازاخستان تبنيتا مشروعا جديدا لاستحداث مجمع للصواريخ في مطار "بايكونور" الفضائي.

وحول المشروع قال مصدر في وزارة التنمية الرقمية والصناعة الفضائية في كازاخستان: "لقد وافقت اللجنة الحكومية المختصة في كازاخستان على مشروع بايتريك الذي يهدف لاستحداث مجمع جديد للصواريخ في مطار بايكونور الفضائي، وتم الاتفاق مع الجانب الروسي على أن تكون شركة إينيرغيا الروسية هي المطور الرئيسي للمجمع".

إقرأ المزيد

وأضاف "سيتم إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية من المجمع المذكور وفقا للمخططات الموضوعة للرحلات الفضائية التجارية من قبل حكومتي روسيا وكازاخستان، ونخطط لإطلاق أول صاروخ من هذا المجمع عام 2023".

وأشار المصدر إلى أن خطة المشروع تتضمن أيضا إعادة تحديث وتطوير البنى التحتية والمرافق الأرضية في مجمعات إطلاق صواريخ Zenit-M الموجودة في "بايكونور"، وتراعي التوجهات التي تساعد على تنفيذ البرامج الفضائية التجارية لروسيا وكازاخستان، والتي ستعتمد مستقبلا على صواريخ Soyuz-5 التي تم تطويرها في إطار الخطة الحكومية الروسية التي وضعت للفترة الممتدة ما بين 2016 و2025.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وفي الوقت الذي ستعمل فيه على المشروع المذكور تواصل تطوير مطار "فوستوتشني" الفضائي الذي سيصبح مستقبلا نواة لعمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء.

المصدر: تاس