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وصول مركبة "سويوز" إلى مدارها حول الأرض بنجاح

الفضاء

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انطلق منذ قليل الصاروخ "سويوز-2.1a" بنجاح في الساعة 11:05:06 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو، من المنصة رقم 31، بمطار "بايكانور" الفضائي بكازاخستان.

وحمل الصاروخ المركبة الفضائية المأهولة "سويوز - إم إس 16"، وعلى متنها الرائدان الروسيان، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي. وقد انفصلت المركبة بنجاح عن مرحلة التسريع الثالثة في الساعة 11:13:56، ووصلت إلى المدار المستهدف.

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ومن المقرر أن تصل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية خلال أربع دورات حول الأرض، تستغرق 6 ساعات، في الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، وسوف يبدأ البث المباشر لعملية الالتحام في الساعة 16:45 بتوقيت موسكو.

ويعد هذا الإطلاق الأول لطراز الصاروخ الروسي من عائلة "سويوز - 2.1a"، حاملا مركبة فضائية مأهولة، حيث تمت تجربته مع شاحنة فضائية غير مأهولة في 22 أغسطس عام 2019، ليحل محل الصاروخ "سويوز - إف جي" في نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: روس كوسموس

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