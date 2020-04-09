إطلاق مركبة "سويوز" الروسية نحو المحطة الفضائية الدولية (بث مباشر)

تنطلق اليوم الخميس 9 أبريل مركبة Soyuz MS-16 الروسية حاملة على متنها أفراد البعثة 63 المتجهة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وتجري عملية إطلاق المركبة من مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان، في تمام الساعة 11:5 بتوقيت موسكو، محمولة على صاروخ روسي من نوع "سويوز – 2.1 آ"

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وتحمل المركبة نحو المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنير، ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي.

ومن المفترض أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية الدولية وفقا للخطة السريعة التي تدور خلالها المركبة 4 دورات حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة، وتستغرق هذه الخطة 6 ساعات تقريبا.

ويوجد على متن المحطة حاليا 3 رواد هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدا الفضاء الأمريكيان، أندرو مورغان وجيسيكا مائير، والذين من المفترض أن يعودوا إلى الأرض في 17 الشهر الجاري على متن مركبة "سويوز إم إس-15" الروسية.

المصدر: RT