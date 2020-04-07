"ستارلاينر" تخضع لرحلة اختبار ثانية غير مأهولة

أعلنت شركة بوينغ، أن المركبة الفضائية ستارلاينر ستخضع إلى اختبار جديد في رحلة غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، بسبب المشكلات التي اكتشفت بعد رحلتها الأولى عام 2019.

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وجاء في بيان الشركة، "لقد اخترنا تكرار رحلة الاختبار من أجل استعراض جودة نظم وأجهزة المركبة ستارلاينر. وأن رحلة ثانية غير ماهولة ستسمح بتنفيذ جميع المهام في رحلة الاختبار وتقييم فعالية عمل مركبة ستارلاينر الثانية غير المأهولة لدافعي الضرائب".



ويذكر أن المركبة الفضائية ستارلاينر غير المأهولة قد أطلقت في شهر ديسمبر 2019 إلى المحطة الفضائية الدولية ولكنها لأسباب تقنية فشلت في الالتحام بالمحطة الدولية، وفي شهر يناير 2020 أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بعد دراسة أسباب الفشل، ضرورة إعادة اختبار المركبة وخصصت مبلغ 410 ملايين دولار لذلك.



وكان دوغلاص لوفيرو نائب مدير برامج الرحلات المأهولة في ناسا، قد أعلن في بداية شهر مارس الماضي أن الخبراء اكتشفوا أكثر من 60 مشكلة في المركبة ستارلاينر جميعها بحاجة إلى حل.

المصدر: نوفوستي