ناسا: الآلاف يرغبون بأن يصبحوا روادا لاستكشاف القمر

أعلننت وكالة ناسا أنها تلقت آلاف الطلبات من أناس يرغبون بالانضمام إلى صفوف روادها، ليكونوا جزءا من المهمات المستقبلية التي ستخصص لاستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "تقدم أكثر من 12 ألف شخص بطلباتهم لاجتياز الاختبارات التي تؤهلهم للانضمام لصفوف رواد ناسا الذين سيقومون مستقبلا باستكشاف القمر والمريخ، والذين سيكون لهم بصمة مهمة في تاريخ العلم والبشرية".

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وحول هذا الموضوع قال رئيس الوكالة، جيمس بريدنشتاين: "مجموعة الرواد الجدد التي سيطلق عليها اسم Artemis ستساهم في استكشاف القمر بشكل أفضل، لنحصل على معلومات لم تكن لدينا من قبل، وهذه المجموعة ستساعدنا في إرسال رحلات مأهولة إلى المريخ أيضا".

وأشار بريدنشتاين إلى أن ناسا تلقت هذا الكم الكبير من طلبات الانضمام إلى روادها في الفترة ما بين 2 و31 مارس الفائت، وتلك الطلبات جاءت من جميع المناطق والأقاليم في الولايات المتحدة.

وكانت ناسا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إرسال بعثات فضائية مأهولة نحو القمر والمريخ في الأعوام الـ 5 القادمة، وأوضحت أنها تجهز لهذا الغرض مركبة Orion محلية الصنع.

المصدر: تاس