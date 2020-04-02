وكالة الفضاء الأمريكية تعلن عن مسابقة بين موظفيها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن مسابقة للأفكار بين موظفيها بشأن ما يمكن للإدارة عمله في مكافحة فيروس كورونا.

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وينقل موقع الوكالة الرسمي، تصريح جيم بريدنستاين بهذا الشأن، "أنتظر الأفكار التي سنستلمها وكيف يمكنها أن تساهم إضافيا في مواجهة COVID-19".



وتعتزم ناسا تركيز اهتمامها على ثلاثة اتجاهات: وسائل الحماية الشخصية، أجهزة التنفس الصناعي، ومتابعة والتنبؤ بانتشار فيروس كورونا وعواقبه.



وأعلنت رئاسة ناسا، عن ترحيبها بأي أفكار أخرى مثل تكنولوجيا الطب عن بعد، المساعدة الرقمية للأطباء، أجهزة الاستشعار عن بعد للتشخيص، استخدام المعارف بشأن العمل بمعزل عن الآخرين، في ظروف العمل المنزلي والحجر الصحي.



وتساهم ناسا في الوقت الحاضر في مكافحة فيروس كورونا بتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي وكافة إمكانيات وقدرات حواسبها، لاكتشاف وتطوير طرق العلاج وابتكار لقاح مضاد لفيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي