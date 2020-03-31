موقع روسي جديد لتشجيع الأطفال على دراسة الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن إطلاق موقع إلكتروني جديد مخصص للأطفال، مزود ببرامج تعليمية حول الفضاء.

وأشار مدير المؤسسة، دميتري روغوزين، إلى أهمية إطلاق هذا الموقع في الوقت الذي يلزم فيه غالبية الناس وأطفالهم منازلهم بسبب عدوى كورونا ويملكون الكثير من الوقت للقراءة وقال: "لقد أطلقت روس كوسموس موقعا إلكترونيا مزودا ببرامج تعليمية خاصة لتزويد الأطفال بمعلومات حول الفضاء والبرامج الفضائية، الموقع يمكن الأطفال من التعرف على المسابقات والدورات التعليمية المتعلقة بهذا المجال أيضا".

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ويوفر موقع space4kids.ru المتاح باللغة الروسية حاليا لمستخدميه معلومات حول الفضاء بشكل عام، ومواد تعليمية عن تاريخ رواد الفضاء وعلوم الفلك، والمركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية الروسية.

ويأتي استحداث هذا الموقع كخطوة من الخطوات التي بدأتها مؤسسة "روس كوسموس" لتشجيع الأطفال والطلاب على دراسة الفضاء، بعد أن تلقت توجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في هذا الشأن في فبراير الفائت.

المصدر: نوفوستي