بعثة جديدة تنطلق نحو المحطة الفضائية قريبا

أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن مجموعة جديدة من الرواد الروس والأمريكيين ستنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في أبريل المقبل، ووفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح روغوزين أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع المسؤولين في اللجنة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء عبر الإنترنت أكد أن البعثة الجديدة من الرواد ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية وفق الجدول الزمني الذي كان مقررا سابقا، وأن الخبراء الروس سيشرفون على هذه المهمة.

وأشار روغوزين إلى أن البعثة الجديدة ستنطلق نحو المحطة من مطار "بايكونور" الفضائي في 9 أبريل القادم، على متن مركبة "سويوز إم إس-16" الروسية، وستضم في تشكيلتها الرئيسية: رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، ورائد الفضاء الأمريكي، كريستوفر كيسيدي، أما التشكيلة الاحتياطية لهذه البعثة فتصم: رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكي ستيفين بوين.

Stay home and enjoy the compilation of cosmic launches of one of the world's most reliable launch vehicles #Soyuz-2 from Baikonur 🚀✌🏼#staySafe#StayHome@roscosmos@glavkosmosJSCpic.twitter.com/ggGkbK2pCX — GK Launch Services (@gk_launch) March 27, 2020

كما تجري الاستعدادات حاليا لاستقبال الطاقم الذي سيعود من المحطة الفضائية إلى الأرض في 17 أبريل القادم، على متن مركبة "سويوز إم إس-15"، والذي سيضم: رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، ورائدي الفضاء الأمريكيين، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

وفي 25 أبريل القادم من المفترض أن تنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية أيضا مركبة "سويوز إم إس-14" والتي ستحمل إلى المحطة المياه والأوكسيجين وبعض المعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية.

المصدر: إنترفاكس