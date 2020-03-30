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روسيا قد تعدل جدول إطلاق رحلاتها الفضائية

الفضاء

روسيا قد تعدل جدول إطلاق رحلاتها الفضائية
Sputnik roscosmoss
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أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الشركة قد تضطر لتعديل جدول إطلاق رحلاتها الفضائية هذا العام.

ونقلت المصادر عن مدير المؤسسة، دميتري روغوزين، قوله "إن الجدول الذي وضعته روس كوسموس لإطلاق الرحلات الفضائية هذا العام قد يخضع لبعض التعديلات نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار عدوى كورونا وتوقف الشركات الأوروبية عن إنتاج المركبات الفضائية ومستلزماتها".

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وأشارت المصادر إلى أن روغوزين من المفترض أن يعقد العديد من الاجتماعات قريبا لبحث الأمور المتعلقة بجدول إطلاق الرحلات الفضائية لهذا العام، ودراسة سبل التعامل مع إيقاف إنتاج مستلزات المركبات الفضائية الروسية التي تنتج في بعض البلدان الأوروبية.

كما من المفترض أن يعقد روغوزين عدة اجتماعات مع الخبراء والمعنيين في روسيا لمناقشة إنتاج مركبة "أوريول" الفضائية الجديدة، وإنتاج مركبة فضائية مطورة عن الأخيرة، مخصصة للرحلات الفضائية البعيدة ورحلات القمر المستقبلية.

المصدر: فيستي

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