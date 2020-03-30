انتهاء اختبار مجمع حديث للاتصال بالمحطة الفضائية الدولية

أفاد ناطق باسم شركة "روس إلكترونيكا" الروسية بأن الشركة أنهت اختبار مجمع "أوريون– تسي" الحديث الذي سيستخدمه المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية للاتصال بالمحطة الدولية.

وأوضح الناطق أن المجمع عبارة عن منظومة تجريبية لمركز الاستقبال والإرسال التلفزيوني الرقمي وقال إن معهد التلفزيون للبحوث العلمية هو الذي تولى تصميم وتصنيع المجمع الجديد بطلب من مؤسسة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية.

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ويضمن المجمع الاتصال الدائم وغير المنقطع بين مركز الرحلات الفضائية من جهة والمركبات الفضائية والمحطة الفضائية الدولية من جهة أخرى.

ويتيح المجمع لموظفي المركز ورواد الفضاء فرصة لتبادل المعلومات الصوتية ومعلومات الفيديو في وقت واحد في إطار رقمي سريع.

وأشار الخبراء إلى ان استخدام المجمع أسهل وضبطه أسهل مقارنة بمجمع الاتصال السابق الذي يستخدمه حاليا مركز إدارة الرحلات الفضائية.

يذكر أن شركة "روس إلكترونيكا" تضم ما يزيد عن 120 فرعا ومؤسسة علمية متخصصة في التكنولوجيات اللاسلكية والتلفزيونية. وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 بلدا في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا.

المصدر: تاس