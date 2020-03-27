روسيا تتحقق من صحة خبرائها قبل إرسالهم إلى "بايكونور"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها ستخضع جميع خبرائها لفحوصات طبية للتحقق من عدم إصابتهم بعدوى كورونا قبل أن ترسلهم في مهمات عمل إلى مطار "بايكونور" الفضائي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة إن أكثر من 250 خبيرا تابعين لروس كوسموس سيخضعون لفحوصات للتأكد من خلوهم من عدوى كورونا قبل أن يرسلوا في مهمات إلى مطار بايكونور الفضائي بكازاخستان للإشراف على إطلاق مركبتي Soyuz MS-16 وProgress MS-14 نحو المحطة الفضائية الدولية".

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وأضاف البيان "سيشرف على عمليات الإطلاق في كازاخستان نحو 270 خبيرا روسيا وغير روسي، جميعهم سيخضعون لفحوصات طبية للتأكد من خلوهم من عدوى كورونا".

وأكد البيان على أن التحضيرات لعمليات إطلاق المركبتين المذكورتين ستجرى في كازاخستان في 9 و25 أبريل المقبل، وفي الوقت نفسه يتم التحضير لاستقبال أفراد طاقم البعثة 62 العائدين من المحطة الفضائية الدولية، والذين من المفترض أن يصلوا إلى الأرض في الـ17 من الشهر نفسه.

وكان بيان صادر عن "روس كوسموس" مؤخرا قد أشار إلى أن عددا من الخبراء الروس مدعومين بعدة آليات برية ومروحيات سيستقبلون أفراد البعثة العائدين من المحطة الفضائية في أبريل المقبل.

المصدر: تاس