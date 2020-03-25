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الموسكوفيون سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية في السماء

الفضاء

الموسكوفيون سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية في السماء
NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن خبراء من المتحف الروسي لعلوم الفلك أن سكان مدينة موسكو وضواحيها سيتمكنون من روئية المحطة الفضائية الدولية في السماء حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الباحث الروسي، دميتري يريومينكو: "سكان مدينة موسكو سيتمكنون من رؤية المحطة الفضائية الدولية من نوافذ أو شرفات منازلهم، حيث ستظهر المحطة لبضع دقائق على هيئة نجم مشرق في السماء عند النظر إلى الجهة الجنوبية الغربية، وستتحرك نحو الجهة الجنوبية الشرقية".

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ولرؤية المحطة بشكل أفضل ينصح الباحث سكان موسكو بالخروج مساء إلى شرفات المنازل أو إلى أي منطقة مفتوحة، والاستعانة بمناظير أو تلسكوبات مقربة.

وأشار إلى أن المحطة ستظهر في السماء في فترات محددة من مساء كل يوم مابين 24 مارس الجاري والأول من أبريل المقبل، ففي 24 من هذا الشهر على سبيل المثال كان من الممكن رؤيتها ما بين الساعة 20:19 و20:23 بتوقيت موسكو.

المصدر: chudotech

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