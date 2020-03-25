الولايات المتحدة لن تحطم الرقم القياسي الروسي في الخروج إلى الفضاء المكشوف

أعلن ممثل ناسا أن رائد الفضاء أندريو مورغان لن يتمكن من تحطيم الرقم القياسي لعدد مرات الخروج إلى الفضاء المكشوف المسجل باسم رواد الفضاء الروس في الرحلة الواحدة.

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وكانت ناسا قد أعلنت سابقا، أنه في شهر أبريل خلال تبديل طاقم المحطة الفضائية الدولية، يخطط للخروج إلى الفضاء المكشوف لتحديث وحدة كولومبوس الأوروبية. ومن المحتمل أن يساهم رائد الفضاء مورغان في هذه العملية. أي في هذه الحالة سيكون قد خرج إلى الفضاء المفتوح 8 مرات خلال رحلة واحدة، وبهذا سيسجل رقما قياسيا جديدا لعدد مرات الخروج إلى الفضاء المكشوف خلال رحلة واحدة، ويحطم الرقم المسجل باسم رائد الفضاء الروسي سيرغي كريكاليف (1991-1992) والمكرر من قبل الروسي أناتولي سولوفيوف (1997-1998).

ووفقا لممثل ناسا، درس الخبراء الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تبديل طاقم المحطة الفضائية في شهر أبريل وقرروا تأجيل الخروج إلى الفضاء المكشوف إلى وقت آخر لم يحدد.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق المركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس-16" وعلى متنها الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر والأمريكي كريستوفر كيسيدي. وفي يوم 17 منه يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-15" رواد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكيان أندريو مورغان وجيسيكا مائير.

المصدر: نوفوستي