"ناسا" تعلق تجميع الصواريخ لرحلات القمر والمريخ

أعلن جيم برايدنساين، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية عن وقف عمليات تجميع صواريخ النقل والمركبة أوريون للرحلات إلى القمر والمريخ بسبب وباء فيروس كورونا.

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وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تجميع صواريخ النقل SLS تجري في مركز ناسا Michoud Assembly Facility في ولاية لويزيانا، أما المركبة الفضائية أوريون فتجري عملية تصنيعها في مركز جون ستينس الفضائي بولاية ميسيسيبي المجاورة.

وجاء في بيان الوكالة، نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا في منطقتي تجميع الصواريخ والمركبة قررت "ناسا وقف العمل مؤقتا وكذلك وقف اختبارات أجزائهما".

وكانت ناسا قد أعلنت في شهر ديسمبر 2019 عن الانتهاء من تجميع الوحدة المركزية لصاروخ النقل SLS. ومع ذلك تقرر تأجيل استخدامه عدة مرات، حيث كان من المقرر أن تجري ناسا أول إطلاق له في عام 2019، ولكنها أجلت العملية إلى يوليو 2020 . واستنادا إلى هذا كان من المفترض أن يتم أول إطلاق لبعثة Artemis-1 في عام 2021.

ويذكر أن المركبة الفضائية Orion يجري تصنيعها حاليا لتكون جاهزة للرحلة إلى القمر عام 2024 كما كان مقررا، وكذلك للرحلة إلى الكوكب الأحمر والكواكب البعيدة الأخرى.

هذا وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إصابة أكثر من 200 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في العالم، ووفاة أكثر من 8 آلاف منهم.

المصدر: نوفوستي