رفع السرية عن أرشيفات البرنامج الفضائي السوفيتي يكشف معلومات مثيرة

رفعت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية السرية عن بعض الأرشيفات السوفيتية المتعلقة بالبرنامج الفضائي السوفيتي في ستينيات القرن الماضي.

وذلك بمناسبة حلول الذكرى ال 55 لخروج، أليكسي ليونوف، إلى الفضاء المكشوف.

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وتضمنت إحدى الوثائق التي نشرها موقع "روس كوسموس" مذكرة رفعها يوم 26 مارس عام 1964 بعض المسؤولين في مجمع الصناعات الحربية السوفيتية إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي.

وجاء في المذكرة بصورة خاصة أن لجنة مجلس الاقتصاد الوطني أيدت فكرة إنتاج عامي 1964-1965 خمس مركبات فضائية من طراز "فوسخود" لحل مشكلة خروج الإنسان إلى الفضاء المكشوف للتأكد من قدرته على تجميع المعدات مباشرة في مدار الأرض.

واقترحت اللجنة في الوقت نفسه بأن تستخدم تلك المركبات الفضائية لتجربة بعض الأسلحة. ولم تذكر الوثيقة نوع الأسلحة.

لكن القيادة السوفيتية تخلت بنهاية المطاف عن تلك الفكرة. ولم يتضمن القرار الذي أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في 13 أبريل عام 1964 أي ذكر لفكرة استخدام الأسلحة في الفضاء.

وجاء في القرار أن اللجنة المركزية توافق على إنتاج وإطلاق 5 مركبات فضائية من "طراز "فوسخود" لضمان خروج الإنسان إلى الفضاء المكشوف.

المصدر: تاس