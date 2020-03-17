روسيا تحدد موعد إطلاق أول جهاز إلى القمر في تاريخها

أعلن إيغور ميتروفانوف رئيس قسم في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن روسيا تخطط لإطلاق أول جهاز في تاريخها الحديث إلى القمر يوم 1 اكتوبر عام 2021 .

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وقال ميتروفانوف في اجتماع مجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كانت المركبة "لونا-24" آخر مركبة يطلقها الاتحاد السوفيتي إلى القمر عام 1976، وبعدها لم ترسل روسيا أي مركبة فضائية إلى القمر.

واضاف، "أطلقنا على جهازنا "لونا-25" ليواصل المهمات القمرية التي بدأت في القرن الماضي" ، مشيرا إلى أن تاريخ الإطلاق الاحتياطي سيكون 30 أكتوبر 2021.

ووفقا له، اختار الخبراء منطقتين: رئيسية واحتياطية لهبوط المركبة "لونا-25". الأولى في منطقة القطب الجنوبي للقمر، تقع شمال فوهة بوغوسلافسكي، والثانية جنوب –غرب فوهة مانزينوس. وبعد هبوط المركبة تبدأ بإجراء دراسات علمية لخصائص وتركيب تراب القمر، وتحديد خصائصه الميكانيكية واستكشاف غلافه الجوي القطبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق أن هبطت مركبة فضائية في هذه المنطقة من القمر، حيث هبطت جميع المركبات السوفيتية والأمريكية وغيرها في مناطق خطوط العرض المعتدلة أو في منطقة خط الاستواء.

وأضاف ميتروفانوف، "من المحتمل أن تصبح منطقة القطب الجنوبي للقمر مكانا لإنشاء القواعد القمرية. وقد تصبح مكانا لهبوط أول مركبة مأهولة أيضا. ومن هذه المنطقة تبدأ دراسة واستخدام موارد القمر، ليس فقط لنقلها إلى الأرض، بل لبناء البنى التحتية على القمر".

ويتوقع أن يهبط أول رائد فضاء روسي على سطح القمر عام 2030. ومن أجل ذلك تصمم المركبة الفضائية "أريول" والصاروخ "ينيسي" الفائق الثقل.

المصدر: نوفوستي