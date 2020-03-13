الإعلان عن موعد إطلاق قمر "عين الصقر" الإماراتي

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء عن موعد إطلاق قمر Falcon Eye 2 الإماراتي، الذي تأجل إطلاقه عدة مرات.

وتبعا للمصادر فإن إطلاق Falcon Eye 2 المعروف بـ "عين الصقر" على متن صاروخ Soyuz-ST الروسي سيجري من قاعدة "كورو" بغوايانا الفرنسية، يوم الثلاثاء 14 أبريل القادم.

وأوضحت المصادر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ والقمر المذكورين من قاعدة "كورو" في 6 مارس الجاري، بتمام الساعة 4:44 بتوقيت موسكو، لكن عملية الإطلاق أجلت لمدة يوم بعد اكتشاف خلل في أحد كوابل توصيل الكهرباء الموجودة في وحدة التعجيل "فريغات" المثبتة على الصاروخ، والتي ستتولى مهمة إيصال القمر إلى مداره الفضائي المحدد بعد الإطلاق، وفي اليوم التالي قررت شركة Arianespas المسؤولة عن عملية الإطلاق تأجيل العملية مرة أخرى حتى الربع الأول من أبريل القادم.

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وبعد تأجيل العملية تمت إزالة الصاروخ المذكور من منصة الإطلاق وأرسل إلى مركز خاص بتجميع واختبار الصواريخ، حيث عاينه خبراء روس، وتقرر استبدال المرحلة العليا فيه بوحدة التعجيل "فريغات".

المصدر: نوفوستي