خبراء روس يعاينون صاروخا ألغي إطلاقه إلى الفضاء

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء بروسيا أن الخبراء سيعاينون صاروخ "سويوز" الذي ألغي إطلاقه من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية.

وأشارت المصادر إلى أن صاروخ Soyuz-ST الذي ألغيت عملية إطلاقه إلى الفضاء بطلب من الجهات التي كان سينفذ المهمة لصالحها، ستتم إزالته من على منصة الإطلاق في قاعدة "غوايانا"، يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، وسيرسل إلى مركز خاص بتجميع واختبار الصواريخ للتحقق من معداته والمشكلات التي اكتشفت فيها.

وأوضحت المصادر أن الخبراء الروس في قاعدة "غويايا" يعملون حاليا في ظروف غير اعتيادية، اتخذت للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي اكتشفت حالات إصابة به في المناطق القريبة من القاعدة، ولذلك فإن معظم اتصالاتهم مع الخبراء من الدول الأخرى تجري حاليا عبر الاتصالات.

ARTICLE: Soyuz ST-A Falcon Eye-2 launch delayed by a month -



- By Joseph Navin (@josephanavin)https://t.co/wyc7myV5LR — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 10, 2020

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وكان من المفترض أن ينطلق الصاروخ المذكور من قاعدة "كورو" في 6 مارس الجاري، ليحمل قمر Falcon Eye 2 الإماراتي إلى الفضاء، لكن عملية الإطلاق أجلت لمدة يوم بعد اكتشاف خلل في أحد كوابل توصيل الكهرباء الموجودة في وحدة التعجيل "فريغات" المثبتة عليه، والتي ستتولى مهمة إيصال القمر إلى مداره الفضائي المحدد بعد الإطلاق، وفي اليوم التالي قررت شركة Arianespas المسؤولة عن عملية الإطلاق تأجيل العملية مرة أخرى حتى الربع الأول من أبريل القادم.

المصدر: تاس