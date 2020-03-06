متى يطير رائد روسي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة أمريكية؟

أعلن بافل فلاسوف، رئيس مركز إعداد رواد الفضاء، أنه قد يطير عدد من الروس إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبات الأمريكية الجديدة، على مبدأ المقايضة.

وقال فلاسوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لقد تم فعلا اختيار مجموعة من رواد الفضاء الروس مسبقا للرحلات على متن المركبات الفضائية الأمريكية. ولكن ليس هناك أي وثيقة إدارية بهذا الشأن، لأنه ليس لديهم ما يفعلوه هناك في الوقت الحاضر".

ووفقا له، من بين هؤلاء الرواد، أندريه بوريسينكو، "ولكن بالنظر لاستمرار اختبارات المركبات الجديدة، التي تجريها ناسا، فإنه منطقيا من الأفضل له الطيران على سويوز بدلاً من ذلك".

وأكد فلاسوف، على أن رواد الفضاء الروس سيستخدمون المركبات الفضائية الأمريكية الجديدة، فقط بعد أن يؤكد الجانب الأمريكي صلاحيتها وعدم خطورتها. خاصة وأن البيانات الحالية التي لديهم لا توحي بالثقة.

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ويذكر أن المركبة الفضائية Crew Dragon، نفذت في شهر مارس 2019 رحلة ناجحة غير مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية. والمركبة الفضائية ستارلاينر قامت برحلة مماثلة في ديسمبر 2019، ولكن لم تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية لأسباب تقنية. وقد تقرر إطلاق المركبة Crew Dragon في أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر مايو 2020.

المصدر: نوفوستي