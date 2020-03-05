الهند تطلق مركبتها القمرية الجديدة العام القادم

أعلنت مصادر في منظمة أبحاث الفضاء الهندية ISRO أن المنظمة تنوي إطلاق مركبة جديدة لاستكشاف سطح القمر عام 2021.

ونقلت وكالة PTI الهندية عن مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في البلاد معلومات تفيد بأن مهمة "تشاندريان-3" التي ستطلق خلالها مركبة جديدة لاستكشاف القمر من المفترض أن تبدأ في الربع الأول من العام القادم، وأن المركبة الجديدة هي نسخة مطورة ومعدلة عن المركبة التي أطلقت خلال بعثة "تشاندريان-2" التي فشلت في تحقيق مهمتها العام الفائت.

وكانت مصادر حكومية هندية قد ذكرت أن بعثة " تشاندريان-3" خطط لإطلاقها العام الجاري، لكن العملية تأجلت لزيادة التحقق من معدات المركبة القمرية ومعدات هبوطها على سطح القمر.

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وقررت الهند إطلاق المهمة القمرية الجديدة كتعويض عن مهمة "تشاندريان-2" التي فشلت في تحقيقها العام الفائت، بعد أن تعرضت وحدة الهبوط "فيكرام" التابعة للبعثة لمشاكل أثناء محاولة الاقتراب من القمر ما أدى لتغيير مسار عربة "براغيان" التي كان من المقرر أن تصل إلى سطحه.

أما عربة "براغيان" القمرية التي تزن 27 كلغ، فكان من المفترض أن تعمل على القمر يوما قمريا واحدا (14 يوما أرضيا) تقوم خلالها بدراسة التركيب المعدني لسطح القمر، وتسجل النشاط الزلزالي هناك.

المصدر: تاس