برنامج روسي جديد لإنتاج الصواريخ والأقمار الصناعية

أصدر ميخائيل ميشوستينن رئيس الحكومة الروسية تعليمات لنائبه يوري بوريسوف، بوضع خارطة طريق لتطوير مجموعة الأقمار المدارية الفضائية الجديدة وصواريخ نقل واعدة في غضون ثلاثة أشهر.

وجاء في التعليمات التي نشرت في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، "إلى نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف ، وضع "خارطة طريق" لتطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة "أنظمة الفضاء المتقدمة "وضمان تنفيذها، في غضون 3 أشهر للموافقة على" خارطة الطريق ".

وقد وضح مصدر مطلع لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء هذه التعليمات وقال ستضم "خارطة الطريق" مشاريع لإنتاج مجموعة أقمار فضائية جديدة، وتطوير الإنتاج المتسلسل للأجهزة الفضائية ، وتطوير معدات جديدة، وخدمات فضائية، وإنشاء صواريخ نقل فضائية واعدة ، وتقنيات جديدة لإرسال البيانات. وأضاف "يجب أن تضمن هذه المشاريع تطوير التقنيات والتكنولوجيات الفضائية الروسية حتى عام 2024.

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وسوف تقوم مؤسسة "روس كوسموس" بوضع هذه البرامج بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والعلوم، والاتصالات، وشركة غازبروم، ومؤسسة "روس آتوم".

وتجدر الإشارة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ تكنولوجيا الفضاء كجزء من برنامج الفضاء الفدرالي للفترة 2016-2025. وقد أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" مرارًا عن خطط لتطوير برنامج متكامل لتقنية المعلومات الفضائية Sphere للفترة من 2021 إلى 2030 ولتقديم مشاريع واعدة في مجالات الاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد للأرض.

وأضاف المصدر، هناك مشاريع لإنتاج مركبة الشحن الفضائية Argo وصواريخ خفيفة مع شركة "لاروس"، وكذلك مجمع شركة "غازبروم" لتجميع الأجهزة الفضائية.

المصدر: نوفوستي