رواد البعثة القادمة إلى المحطة الفضائية يصلون "بايكونور" قريبا

ذكرت مصادر في مؤسسة "إينيرغيا" الروسية أن رواد البعثة القادمة التي ستنطلق نحو المحطة الفضائية الدولية سيصلون مطار "بايكونور" الفضائي قريبا

وقال بيان صادر عن المؤسسة إن الرئيس التنفيذي لـ"إينيرغيا"، نيكولاي سيفاستيانوف، وعددا من الخبراء فيها اجتمعوا مؤخرا بأفراد طاقم البعثة القادمة التي سترسل إلى المحطة الفضائية الدولية، وحضر الاجتماع الطاقم الرئيسي للبعثة والذي يضم كلا من: الروسيان أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي، كريس كاسيدي، وكذلك الطاقم الاحتياطي الذي يضم كلا من: سيرغي ريجيكوف، وأندريه بابكين، وستيف بووين.

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وأشار البيان إلى أن أفراد الطاقم الأساسي والاحتياطي للبعثة من المفترض أن يصلوا قريبا إلى مطار "بايكونور" الفضائي في كازاخستان لإجراء تدريبات تحضيرية لهم، ستجري في 24 مارس الجاري.

وكانت اللجنة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء قد أعلنت مؤخرا أن تعديلات قد أدخلت على الطاقم الرئيسي لرواد الفضاء الذين سيتجهون في المهمة القادمة نحو المحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد تعرض أحد أفراد الطاقم الذي كان مقررا لوعكة صحية.

وأوضحت اللجنة أن البعثة الجديدة من المفترض أن تنطلق نحو المحطة في 9 أبريل القادم، على متن مركبة "سويوز إم إس-16" الروسية التي سيحملها إلى المدار صاروخ روسي أيضا من نوع Soyuz-2.1a.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورغان وجيسيكا مائير.

المصدر: تاس