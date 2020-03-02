تقنيات الواقع المعزز تدعم تجربة "رواد القمر"

أعلن رجل الأعمال الروسي، ومدير مشروع SIRIUS العالمي المخصص لتدريب الرواد على الرحلات المستقبلية للقمر، مارك بيلاكوفسكي، أن المشاركين في المشروع سيتدربون على استخدام تقنيات VR.

وفي مقابلة مع الصحافة قال بيلاكوفسكي إن البزات الجديدة المخصصة للمشاركين في مشروع SIRIUS ستضم خوذات جديدة معززة بتقنيات الواقع الإفتراضي.

وأضاف "رواد القمر سيحصلون على تقنيات الواقع الإفتراضي ليتمكنوا من محاكاة تجربة تجعلهم يشعرون وكأنهم على سطح القمر، كما ستحوي البزات الخاصة بهم على تقنيات جديدة تعزز تسجيل ونقل البيانات الحيوية والبيولوجية الخاصة بهم عبر الإنترنت.

وأشار بيلاكوفسكي إلى أن مختصين من شركة "إينيرغيا" الروسية، يعملون حاليا مع عدد من الخبراء في شركات تقنية مختلفة في البلاد مثل شركة "زفيزدا" لتطوير تقنيات الواقع الافتراضي التي ستركب في البزات المخصصة للمشاركين في مشروع SIRIUS.

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وSIRIUS هو مشروع علمي أنشأه معهد البحوث الحيوية والطبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع وكالة ناسا، لتدريب عدد من الرواد على الرحلات المستقبلية التي ستتجه إلى القمر.

وخلال الاختبارات، سيتعين على المشاركين البقاء في عزلة تامة عن العالم الخارجي، والعيش في ظروف تشبه إلى حد كبير الظروف التي سيعيشها الرواد في الرحلات الفضائية التي ستنطلق إلى القمر مستقبلا.

كما سيخضع المشاركون لنحو 80 اختبارا علميا، منها اختبارات لقياس قدرتهم على تجنب التوتر أثناء الرحلات الفضائية طويلة الأمد، واختبارات تبين مدى قدرة أجسادهم على تحمل عدم النوم ليومين متتاليين.

المصدر: تاس