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تحديد موعد إطلاق مجموعة جديدة من أقمار شبكة ستارلينك

الفضاء

تحديد موعد إطلاق مجموعة جديدة من أقمار شبكة ستارلينك
Roscosmos
صورة تعبيرية
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تقرر إطلاق مجموعة جديدة من أقمار OneWeb الصناعية لشبكة ستارلينك يوم 21 مارس 2020 من مطار بايكونور الفضائي.

وكان مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء قد أعلن سابقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أنه يخطط لإطلاق مجموعة تتكون من 34 قمرا صناعيا من نوع OneWeb في 20-21 مارس المقبل.

وتفيد المعلومات المتوفرة لدى وكالة نوفوستي، بأن مجموعة أقمار OneWeb قد وصلت إلى مطار بايكونور الفضائي يوم 25 فبراير الجاري، وفي 18 مارس سيوضع صاروخ النقل Soyuz-2.1b على منصة الإطلاق، وعلى متنه مجموعة الأقمار .

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وتجدر الإشارة، إلى أن الاتفاق بشأن إطلاق 672 قمرا صناعيا من نوع OneWeb للاتصالات قد أبرم في يونيو 2015 بين شركة Arianespace و OneWeb بواسطة 21 صاروخ نقل من طراز "سويوز" الروسية من مطارات بايكونور (تسع عمليات إطلاق)، فوستوتشني (ستة)، ومن كورو (ستة).

المصدر: نوفوستي

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