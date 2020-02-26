متى تطلق روسيا وحدة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية؟

أعلنت وسائل إعلام روسية عن الموعد الذي تنوي فيه مؤسسة "روس كوسموس" إرسال وحدة "ناؤوكا" نحو المحطة الفضائية الدولية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير المؤسسة، دميتري روغوزين، قوله "إن إطلاق وحدة ناؤوكا الجديدة نحو المحطة الفضائية الدولية قد يؤجل من صيف 2020 إلى نهاية العام الجاري، ولذلك ستنتقل مهمة التدريب على استقبال هذه الوحدة في الفضاء من أفراد البعثة رقم 63 إلى أفراد البعثة 64 الذين سيتوجهون إلى المحطة في وقت لاحق من هذا العام".

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وأشار روغوزين إلى أن رواد الفضاء المسؤولين عن استقبال الوحدة الجديدة التي ستنضم إلى المحطة سيتوجب عليهم الخروج إلى الفضاء المفتوح في مهمة لتجهيز معدات التحام الوحدة بالمحطة، كما سيتولون مهمة برمجة معدات المحطة الإلكترونية لتتعرف على الوحدة الجديدة.

وكان روغوزين قد أشار في إحدى المقابلات مع وكالة "تاس" الروسية إلى أن الوحدة سوف تطلق نحو المحطة أواخر هذا العام أو أول العام القادم في حال تم إرسالها إلى مطار "بايكونور" الفضائي في مارس 2020، أما مدير مركز "خرونيتشييف" الروسي لصناع الفضاء فقد ذكر أن الوحدة ستصل "بايكونور" في 19 مارس المقبل.

و"ناؤوكا" (العِلم) هي وحدة جديدة طورتها روسيا لتضمها إلى المحطة الفضائية الدولية، وزودتها بمعدات قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، ومعدات مهمة لبقاء الرواد في الفضاء، ومعدات تساعد على إجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

المصدر: نوفوستي