ناسا تطلق مركبة شحن نحو المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن نيتها إطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن مركبة من نوع Dragon مملوءة بالحمولة ستنطلق في 6 مارس القادم نحو المحطة الفضائية الدولية، لتلتحم بها في 9 مارس".

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وأشار البيان إلى أن المركبة ستنطلق من مجمع الإطلاق رقم 40 في قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية، بتمام الساعة 23:50 بالتوقيت المحلي (7 مارس 7:50 بتوقيت موسكو)، محمولة على صاروخ أمريكي من نوع "فالكون-9".

ومن المفترض أن تصبح هذه الرحلة هي المهمة رقم 20 لمركبة Dragon في إطار البرنامج الذي تديره وكالة ناسا لتسليم الشحنات للمحطة الفضائية الدولية.

وستحمل المركبة إلى المحطة هذه المرة 2.5 طن من الحمولة، تشمل مواد غذائية ومعدات لإجراء الاختبارات العلمية، ومعدات لازمة لبقاء الرواد على متن المحطة.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا 3 رواد هم: الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيان، أندرو مورغان، وجيسيكا مائير.

المصدر: تاس