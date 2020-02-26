"روس كوسموس" تحيل إلى "التقاعد" أقدم قمر صناعي لمراقبة الطوارئ

أعلن مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء خدمة القمر الصناعي " Canopus-V" الذي أطلق إلى الفضاء عام 2012 وكانت مهمته مراقبة حالات الطوارئ.

ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن هذا القمر عمل في الفضاء 2.5 سنة إضافية اكثر من الفترة المقررة. وقال "انتهت خدمة القمر الصناعي "Canopus-V" في 15 فبراير الجاري. وهذا القمر هو الأول الذي تتحول مهمته إلى البحث ضمن إطار برنامج كبير المصممين".

وأشار المصدر، إلى أن القمر الصناعي "Canopus-V" أظهر فعالية عالية في تنفيذ مهمته الاساسية وموثوقية المعدات والأجهزة التي على متنه". وأضاف، بقيت تعمل في الفضاء حاليا أربعة أقما من سلسلة "Canopus-V" وآخر من نوع Canopus-V-IK. وتخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإطلاق قمرين من سلسلة "Canopus-V".

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وكان فاليري زايتشكو، نائب مدير قسم إدارة نظم الملاحة الفضائية، قد أعلن في شهر أكتوبر عام 2019، أن الوكالة تخطط لنشر شبكة أقمار صناعية من طراز

"Canopus- VO " تتكون من ستة أقمار، سيطلق أولها 2024-2025. ستوفر هذه الأقمار إمكانية لتصوير الأراضي الروسية بزاوية واسعة بالأشعة تحت الحمراء.

المصدر: نوفوستي