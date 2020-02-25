روسيا تطلق قمرا صناعيا لمراقبة مناخ القطب الشمالي

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن روسيا ستطلق القمر الصناعي "أركتيكا-إم" لمراقبة مناخ وبيئة القطب الشمالي، في شهر ديسمبر 2020 من مطار بايكونور الفضائي.

وأشار المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن معهد الجيوفيزياء التطبيقية أعلن في مايو 2019، أن إطلاق القمر المذكور سيكون في الربع الثالث أو الرابع من عام 2020 ، وقال "من المقرر إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" مع أول قمر من نوع "أركتيكا-إم"، يوم 9 ديسمبر 2020 من مطار بايكونور الفضائي".

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ويتضمن برنامج الفضاء الفدرالي لسنوات 2016-2025 إطلاق ثلاثة أقمار صناعية من نوع "أركتيكا-إم" أعوام 2023 و2024 و2025. هذه الأقمار ستغطي المناطق غير المرئية للأقمار من نوع "اليكترو-إل" التي تجمع معلومات عن المناخ. وبعد إطلاق قمرين من نوع "أركتيكا-إم" ستحصل مراكز الأرصاد الجوية على معلومات دقيقة وواسعة تسمح لها بتحسين دقة التنبؤات للطقس، وظاهرة التغيرات المناخية.

المصدر: نوفوستي