بوينغ تشتري من روسيا قطع غيار للمركبة ستارلاينر

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية، أنها تشتري من شركة "أوربيتا" الروسية الخاصة، محول الطاقة لمركبتها الفضائية ستارلاينر.

وجاء في بيان الشركة الأمريكية المنشور على موقعها في "تويتر"، "نستخدم في المركبة ستارلاينر محول الطاقة الذي تنتجه الشركة الروسية الخاصة "أوربيتا" في فورونيج... هذا المحول يسمح للمركبة بالحصول على الطاقة الكهربائية من المحطة الفضائية الدولية عند الالتحام بها".

وتشير الشركة، إلى أن هذا المحول يستخدم في المحطة الفضائية الدولية منذ 20 سنة. وقد خفضت الشركة المصنعة كتلته لاستخدامه في المركبة ستارلاينر. وقد اخترنا هذا المحول بالذات لكفاءته العالية وجودته.

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ويذكر أنه بعد توقف برنامج المكوك الفضائي شاتل عام 2011 تستخدم الولايات المتحدة مركبات "سويوز" الروسية لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض.

والآن تعمل شركة بوينغ على تصنيع مركبة Starliner وشركة سبيس إكس مركبة Crew Dragon. تخضع المركبتان لاختبارات مختلفة وبعدها ستمنحهما وكالة الفضاء الأمريكية ترخيصا لاستخدامهما في الرحلات الفضائية المأهولة.

المصدر: نوفوستي