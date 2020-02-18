ناسا تواصل التباحث مع روسيا بشأن شراء مقاعد على "سويوز"

أعلن دانيل هوت ممثل وكالة الفضاء الأمريكية، أن الوكالة مستمرة في التفاوض، بشأن شراء مقعد واحد أو مقعدين على مركبات "سويوز" لضمان الوجود الأمريكي في المحطة الفضائية الدولية.

وقال هوت في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تخطط ناسا لشراء مقعد إضافي واحد أو مقعدين فى مركبات "سويوز" الفضائية الروسية، لضمان الوجود الأمريكي على متن المحطة الفضائية الدولية، ولا تزال المفاوضات بهذا الشأن مستمرة".

ووفقا له، "يتماشى هذا مع توصيات مؤسسات عديدة، بما فيها مكتب المساءلة الحكومية، والمجموعة الاستشارية لسلامة الطيران والفضاء التابعة لناسا والمفتش العام لناسا لتوفير فرصة احتياطية في حالة تأخر الرحلات الفضائية المأهولة وضمان تنفيذ ناسا التزاماتها تجاه الشركاء الدوليين فيما يخص المحطة الفضاء الدولية".

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ويذكر أن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" كان قد أعلن للصحفيين قبل أيام أن الاتفاق مع ناسا بشأن نقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية قد يبرم في شهر أبريل المقبل.

المصدر: نوفوستي