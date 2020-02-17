صاروخ أنتاريس يحمل مركبة الشحن Cygnus إلى الفضاء
أطلق صاروخ النقل أنتاريس من مطار فالوبس الفضائي في ولاية فرجينيا وعلى متنه مركبة الشحن Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية.
وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن الصاروخ أنتاريس انطلق من مطار "فالبوس" الفضائي في الساعة 15.21 بالتوقيت المحلي (الساعة 23.15 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد 16 فبراير الجاري، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية Cygnus التي تحمل 1.6 طن من المعدات اللازمة للمحطة الفضائية الدولية ونحو طن من البضائع العلمية و757 كلغم مواد غذائية بما فيها خضروات وفواكه طازجة وأجبان وغيرها لرواد الفضاء العاملين على متن المحطة الفضائية الدولية.
ومن بين المعدات التي تحملها المركبة، مكروسكوب الكتروني، يسمح بالحصول على بيانات عن الخصائص الفيزيائية للمواد ومكوناتها، أثناء التجارب العلمية على متن المحطة.
المصدر: نوفوستي