مباحثات قد تجمع ناسا و "روس كوسموس" لاستكشاف الفضاء

أعرب مدير مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عن نية مؤسسته التفاوض مع وكالة ناسا في شؤون استكشاف الفضاء السحيق.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال روغوزين: "عشية إطلاق الرحلة المأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية والتي ستجري في أبريل المقبل نخطط للتفاوض مع الزملاء في ناسا فيما يتعلق بشؤون استكشاف الفضاء السحيق".

وأشار المسؤول إلى أن الرحلة المذكورة ستطلق من مطار "بايكونور" الفضائي في 9 أبريل 2020، وسيتم خلالها إطلاق مركبة Soyuz MS-16 نحو المحطة الفضائية الدولية، وهذه الرحلة ستكون أول رحلة يقوم فيها صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1a بنقل رحلة مأهولة إلى الفضاء.

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وستحمل هذه المركبة إلى المحطة: رائدي الفضاء الروسيين، نيكولاي تيخونوف، وأندريه بابكين، ورائد الفضاء الأمريكي، كريس كاسيدي.

ومن المفترض أن تشمل المباحثات التي قد تجري ما بين "روس كوسموس" وناسا في أبريل القادم أيضا مواضيع تتعلق بإرسال ناسا روادها إلى المحطة الفضائية على متن مركبات "سويوز" الروسية، وذلك في حال لم تتمكن من الاعتماد على مركبات أمريكية لهذا الغرض.

المصدر: تاس