اليابان تعزز منظومتها الفضائية بقمر جديد

نجحت اليابان يوم الأحد 9 فبراير الجاري في إطلاق قمر جديد إلى الفضاء مخصص للأغراض العسكرية واستشعار الأرض عن بعد.

وتبعا لشركة Mitsubishi Heavy Industries فإن قمر Optical 7 الذي طورته قد أطلق إلى الفضاء من قاعدة "تانيغاشيما" في ولاية "كاغوشيما" الواقعة جنوب غرب اليابان، في تمام الساعة 10:34 بالتوقيت المحلي (4:34 بتوقيت موسكو).

وأشارت الشركة إلى أن عملية إطلاق القمر المذكور كانت قد تأجلت مرتين من قبل بسبب سوء الأحوال الجوية، واكتشاف مشكلات في أنظمة صاروخ H-2A الذي يحمله إلى الفضاء.

وبلغت تكلفة هذا القمر 30 مليار ين ياباني (274 مليون دولار)، وطور خصيصا ليعمل لصالح وزارة الدفاع اليابانية، وجهز بكاميرات فائقة الدقة ومعدات متطورة تمكنه من التقاط صور دقيقة وواضحة للأرض حتى في ظروف الطقس السيئة.

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وقبل إطلاق هذا القمر امتلكت اليابان 7 أقمار صناعية مخصصة للاستطلاع ورصد الأرض عن بعد، آخرها أطلق عام 2018، وبعضها قادرة على التقاط صور دقيقة في ظروف الطقس السيء، ما يجعلها توثق صورا لأي بقعة في الأرض مرة في اليوم على الأقل.

ومن المفترض أن تتمكن اليابان من زيادة عدد هذه الأقمار إلى 10، لتستطلع مختلف بقاع الأرض بشكل أفضل.

المصدر: تاس