تأجيل إطلاق صاروخ النقل أنتاريس قبل دقيقتين من الإقلاع

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل إطلاق صاروخ النقل Antares، وعلى متنه المركبة الفضائية Cygnus قبل دقيقتين من إطلاقه دون ذكر الأسباب.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ في الساعة 01.44 بتوقيت موسكو، يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية Cygnus التي تحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 1.6 طن من المعدات، وحوالي طن من اللوازم العلمية، و 757 كلغم من السلع للطاقم وبعض المواد الأخرى.

وأعلن وين فينغ، مدير إدارة الشحن في ناسا للصحفيين، أنه توجد ضمن هذه الحمولة خضروات وفواكه طازجة وأجبان لرواد الفضاء.

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ومن بين المعدات التي تحملها المركبة Cygnus ، مجهر إلكتروني يسمح بالحصول على بيانات عن الخصائص الفيزيائية للمواد وتركيبها. وكان الهدف من إرساله هو اختباره في تحليل نماذج بيولوجية في الفضاء. وكذلك لاستخدامه في إجراء تجارب علمية في الفضاء على مواد مختلفة ودراسة الدقائق الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، التي يمكن أن تؤثر على عمل المعدات.

المصدر: نوفوستي