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صاروخ روسي يحمل إلى الفضاء أقمار OneWeb للاتصالات

الفضاء

صاروخ روسي يحمل إلى الفضاء أقمار OneWeb للاتصالات
Sputnik Sergey Mamontov
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ النقل الروسي Soyuz-2.1b من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنه 34 قمرا صناعيا للاتصالات لشركة OneWeb.

وقالت المؤسسة على موقعها في "تويتر" لقد استلمنا تأكيدات على انفصال جميع أقمار شركة OneWeb للاتصالات البالغ عددها 34 قمرا، عن وحدة التعجيل "فريغات"، ووضعها في المدار المقرر".

وكان صاروخ النقل Soyuz-2.1b، قد أطلق في الساعة الثانية 12.42 ليلة الجمعة من المنصة 31 في مطار بايكونور الفضائي، وبعد مضي عشر دقائق انفصلت وحدة التعجيل "فريغات" والأقمار عن المرحلة الثالثة للصاروخ في المسار شبه المداري.

وضعت هذه الأقمار في مدار ارتفاعه 450 كيلومترا ، حيث انفصل كل اثنين أو أربعة منها مع بعض عن وحدة التعجيل.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاطلاق كان الأول من مطار بايكونور الفضائي للعام 2020 .

المصدر: نوفوستي

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