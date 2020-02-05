"روس كوسموس": الإعلان عن سبب الثقب في المركبة الفضائية لا زال مبكرا

قال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، دميتري روغوزين ، مجيبا عن سؤال وجهه إليه أحد مستخدمي "تويتر" إن كشف سبب ظهور الثقب في مركبة "سويوز إم إس -09" الروسية المأهولة، سابق للأوان.

وقال المتحدث الرسمي باسم "روس كوسموس" فلاديمير أوستيمينكو، إن وقت البوح بسر الثقب لم يحن بعد. وأوضح أن المؤسسة ستعلن عن ذلك بعد ظهور نتائج التحقيق في ملابسات الحادث.

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد أعلن في وقت سابق أن الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على علم بسبب ظهور الثقب في مركبة "سويوز إم إس -09" الروسية المأهولة. إلا أنهم لا ينوون تسريب سره للرأي العام العالمي.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية شهدت يوم 30 أغسطس عام 2018 انخفاض ضغط الهواء في أقسامها، ثم أثبت رواد الفضاء أن سبب ذلك يكمن في تسرب الهواء من داخل قسم الخدمات في المركبة الروسية المأهولة الملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية.

وتوصل رواد الفضاء الروس والخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية بعد سد الثقب في جسم المركبة إلى استنتاج مفاده أن الثقب حدث من داخل جسم المركبة، ثم سد من خارج قسم الخدمات بسدادة مصنوعة من مادة عازلة دفعها فارق الضغط إلى خارج المركبة.

المصدر: تاس