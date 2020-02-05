رائدة ناسا تلتقط صورة للصين "النائمة" من المحطة الفضائية الدولية

يتمتع الرواد على متن المحطة الفضائية الدولية برؤية فريدة من نوعها لكوكب الأرض، خلال 16 دورة حول الكوكب كل يوم، وعلى ارتفاع نحو 400 كم.

ونشرت رائدة الفضاء التابعة لوكالة ناسا، كريستينا كوتش، مؤخرا، صورة جميلة لبكين في الليل، باستخدام تقنية "منظور عين الطائر (bird’s-eye-view).

Gliding above a sleeping Beijing and Tangshan. pic.twitter.com/PxexMAK5I6 — Christina H Koch (@Astro_Christina) February 3, 2020

ونشرت رائدة ناسا الصورة التي التقطتها هذا الأسبوع، عبر حسابها الشخصي على "تويتر" الذي يضم 178 ألف متابع، وكتبت: "التحليق فوق بكين وتانغشان النائمتين".

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وتأتي الصورة التي نشرتها كوتش، قبل وقت قصير من عودتها إلى الأرض، يوم الخميس 6 فبراير، بعد أن أمضت 328 يوما على متن المحطة الفضائية الدولية، وحققت بذلك أطول مهمة فضائية لامرأة.

وأوضحت ناسا أن كوتش "كانت عضوا في ثلاث بعثات متتالية وهي 59 و60 و61، خلال رحلتها الفضائية الأولى".

ومن المنتظر أن تعود كوتش إلى الأرض برفقة رائد الفضاء الإيطالي لوكا بارميتانو، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والرائد الروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وخلال 328 يوما التي قضتها كوتش في الفضاء، أكملت 5248 مدارا مدهشا حول الأرض في رحلة بلغت 139 مليون ميل (نحو 224 مليون كم)، وهو ما يعادل تقريبا 291 رحلة ذهاب وإياب من الأرض إلى القمر.

المصدر: ميرور