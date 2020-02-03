وزارة الدفاع الروسية تتسلم قمرا صناعيا جديدا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مركز "بروغريس" للصناعات الفضائية يعمل على استكمال تطوير قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع في البلاد.

وفي مقابلة مع مجلة Radioelectronic Technologies قال المسؤول: "يستكمل مركز بروغريس الروسي للصناعات الفضائية تطوير قمر Bars-M المخصص للاستطلاع ورسم الخرائط، والذي طور خصيصا لوزارة الدفاع الروسية.. وبات تسليمه شبه جاهز للقوات العسكرية في البلاد".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركز "بروغريس" الروسي يشارك في تطوير عدد من أقمار الرصد العسكري لصالح وزارة الدفاع في البلاد، كأقمار Bars-M وRazdan، كما يساهم في تطوير معدات تقنية مخصصة لمنظومات Lotos-C1 للاستطلاع الإلكتروني، والتي يطورها مكتب "أرسينال" للتطوير والابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد مركز "بروغريس" سابقا مطالبة بتعويضات مالية كبيرة، سببها خلاف بين الطرفين على المسائل المتعلقة بإنتاج المركبات الفضائية، لكن تصريحا لرئيس معهد سياسة الفضاء الروسي، إيفان مويسييف، أشار إلى أن السبب هو قضايا تتعلق بتطوير المركز لأقمار صناعية ستعمل لصالح الوزارة.

المصدر: فيستي