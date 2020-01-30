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مصر تعلن عن إطلاقها قمرا صناعيا جديدا يوليو 2020

الفضاء

مصر تعلن عن إطلاقها قمرا صناعيا جديدا يوليو 2020
Reuters
صاروخ يحمل قمرا صناعيا مصريا
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أعلنت المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية غادة عامر، إنه من المقرر إطلاق قمر صناعي جديد في يوليو 2020، موضحة أنه تم الاتفاق أيضا على استضافة بلادها لوكالة الفضاء الإفريقية.

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وأضافت خلال ندوة "إفريقيا نحو الفضاء ومواكبة التكنولوجيا" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 أنه سيتم إطلاق قمر التحالف القومي لتكنولوجيا الفضاء في شهر يوليو من العام الحالي بصناعة مصرية وتحالف مصري.

وأوضحت أن الوكالة بدأت تنفيذ قمر التنمية الإفريقي لرصد المناخ، ثم القمر الصناعي "طيبة 2" لتغطية بعض المناطق من القارة الإفريقية، فضلا عن تنفيذ ورش عمل للاتفاق على صناعة قمر إفريقي.

وكانت شركة "آريان سبيس الفرنسية"، قد أطلقت شهر نوفمبر الماضي القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة-1" من قاعدة غويانا الفرنسية.

المصدر: صدى البلد

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