قمران أمريكيان قد يصطدمان فوق الولايات المتحدة في 30 يناير الجاري

أعلنت شركة LeoLabs، أن قمرين أمريكيين غير عاملين وهما IRAS للأغراض العلمية و GGSE-4 التجريبي العسكري، قد يصطدمان ببعضهما البعض في الفضاء فوق الولايات المتحدة ليلة 30 يناير.

وتقوم شركة LeoLabs، بمتابعة حركة النفايات الفضائية وتعرض خدماتها لمنع حدوث اصطدامات في المدار القريب من الأرض.

وتشير الشركة على موقعها في شبكة "تويتر" إلى أن القمر IRAS أطلق إلى الفضاء عام 1983 والقمر العسكري التجريبي كان قد أطلق إلى الفضاء عام 1967 يمكن أن يصطدما في الساعة 2.40 (بتوقيت موسكو) ليلة 30 يناير الجاري على ارتفاع 900 كيلومتر فوق مدينة بيتسبورغ بولاية بنسلفانيا.

إقرأ المزيد

وتضيف، وفقا للحسابات ستفصل بين القمرين مسافة 15-30 متر، وسرعتهما النسبية تعادل 14.7 كيلومتر في الثانية. لذلك تعتقد الشركة أنه نظرا لمقاسات القمرين الكبيرة فإن احتمال اصطدامهما هو 1%.

المصدر: نوفوستي