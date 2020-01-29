اليابان تؤجل إطلاق قمرها الجديد إلى الفضاء

أكد الموقع الرسمي للشركة اليابانية Mitsubishi Heavy Industries خبر تأجيل إطلاق قمر استشعار جديد تنوي الشركة إطلاقه إلى الفضاء.

وتبعا للموقع فإن إطلاق قمر Optical 7 المخصص للأغراض العسكرية واستشعار الأرض عن بعد كان من المقرر أن يجري الثلاثاء 28 يناير الجاري، من قاعدة "تانيغاشيما" في ولاية "كاغوشيما" الواقعة جنوب غرب اليابان، لكن عملية الإطلاق أجلت إلى أجل غير مسمى بعد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشير بعض المصادر إلى أن إطلاق هذا القمر من الممكن أن يجري 31 يناير الجاري.

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وأشار الموقع إلى أن القمر الذي تبلغ تكلفته 274 مليون دولار، والذي سيعمل لصالح وزارة الدفاع اليابانية، مزود بكاميرات ومعدات متطورة تمكنه من التقاط صور دقيقة وواضحة للأرض في الليل وفي ظروف الطقس السيئة، وكما من المحتمل أن يستخدم كأداة لتعقب آثار الكوارث الطبيعية المحتملة.

وتملك اليابان حاليا 7 أقمار صناعية مخصصة للاستطلاع ورصد الأرض عن بعد، آخرها أطلق عام 2018، ويتوقع زيادة عدد هذه الأقمار إلى 10.

المصدر: تاس