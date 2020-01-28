إثيوبيا تعرض على روسيا محطتها الأرضية للبحث عن الكويكبات

عرضت إثيوبيا على روسيا استخدام قاعدتها الأرضية الواقعة على جبل إنتوتو القريب من العاصمة أديس أبابا، لمراقبة الفضاء ومتابعة الكويكبات والأقمار الصناعية.

وتفيد وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن مسودة الاتفاق التي حصلت على نسخة منها، تتضمن "التعاون المشترك في مراقبة الفضاء القريب من الأرض لتعقب المواقع الفضائية مثل الكويكبات باستخدام المحطات الأرضية على قمة جبل إنتوتو القريب من أديس أبابا".

وقال أليمايهو تيجوين، سفير إثيوبيا لدى موسكو في تصريح لوكالة نوفوستي، لقد أرسلت إلى وزارة الخارجية الروسية نصوص ثماني اتفاقيات في مجالات الطب، التعليم، الزراعة، الجمارك، والفضاء. و"عندما نستلم موافقة الوزارة سوف توقع جميع هذه الاتفاقيات".

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وأضاف مؤكدا، "تخص اتفاقية الفضاء مسألة التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء. وإثيوبيا ترغب بالعمل مع روسيا فيه، وتريد تطوير مجموعتها من الأقمار الصناعية للأغراض المختلفة. ونحن نريد رفع مسألة التعاون في الفضاء إلى مستوى أفضل وتحسين كفاءة خبرائنا بالتعاون مع روسيا".

المصدر: نوفوستي