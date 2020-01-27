خبراء يحذرون من خطر حدوث ثقوب في هيكل المحطة الفضائية

كشفت نتائج دراسة أجراها معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن هيكل محطة الفضاء الدولية مهدد بالتآكل واختلال التكييف بسبب الأحياء المجهرية التي تتغذى عليها.

وتفيد مجلة "الطب الفضائي والبيئي" العلمية الروسية، بأن رواد الفضاء خلال الدراسة الاستقصائية للقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية، اكتشفوا 131 مكانا أكثر عرضة للتآكل من بينها مكانان في المرحاض.

وجاء في تقرير رواد الفضاء، "اكتشف ازدياد عدد الأحياء المجهرية في المناطق "الباردة" نسبيا، التي من المحتمل جدا أن تحصل فيها عملية تكثف الرطوبة الفضائية".

ووفقا للعلماء، يتطلب حجم التآكل الذي يهدد بحصول اختلال في التكييف بوحدات السكن، اتخاذ تدابير سريعة وابتكار "وسائل مراقبة عملية التآكل والسماكة المتبقية من الهيكل".

إقرأ المزيد

ويقوم معهد عموم روسيا للبحوث الفيزيائية والتقنية والقياسات الهندسية اللاسلكية، حاليا بابتكار الأجهزة اللازمة لمراقبة عملية التآكل واكتشاف الأماكن الجديدة، التي سترسل إلى المحطة الفضائية لاختبارها ضمن إطار تجربة "الانبعاثات"، التي تهدف إلى ضمان "اكتشاف الحالات المبكرة التي تشكل خطورة اختلال التكييف في الوحدات السكنية".

المصدر: نوفوستي