"روس كوسموس" توسع مجموعة الأقمار الصناعية لمراقبة حالات الطوارئ

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإضافة قمرين صناعيين جديدين إلى مجموعة الأقمار العاملة في الفضاء الخاصة بمراقبة حالات الطوارئ الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية.

ويفيد موقع المشتريات الحكومية، أنه في عام 2022 تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لتقديم طلب لبناء صاروخ نقل من نوع Soyuz-2-1a بكلفة 1.5 مليار روبل (الدولار الأمريكي يعادل 61.75 روبل) لنقل قمرين من نوع Canopus-V برقمين 7 و8، إلى الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أقمار Canopus -V العاملة في الفضاء لمراقبة حالات الكوارث تضم خمسة أقمار صناعية وآخر من نوع Canopus-V-IK.

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وكان فاليري زايتشكو، نائب مدير إدارة نظم الملاحة الفضائية في المؤسسة قد أعلن في شهر أكتوبر عام 2019، أنه يجري التخطيط لنشر نظام VO- Canopus، الذي سيضمن إمكانية التصوير بالأشعة تحت الحمراء على نطاق واسع لأراضي روسيا. وسوف تتكون هذه المنظومة الجديدة من ستة أقمار صناعية على الأقل ، سيطلق أولها في الفترة 2024-2025.

المصدر: نوفوستي