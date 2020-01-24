تأجيل إطلاق صاروخ "فالكون-9" وعلى متنه 60 قمرا صناعيا

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، أنها قررت تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلنك.

وكان قد أعلن سابقا، أن شركة سبيس إكس تخطط لإطلاق صاروخ النقل فالكون -9 وعلى متنه 60 قمرا من نوع Starlink للانترنت، في الساعة 18.52 (بتوقيت موسكو) من يوم الجمعة 24 يناير الجاري، وقد أعلنت الشركة أن سبب التأجيل هو سوء الأحوال الجوية.

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وجاء في بيان الشركة، لا يزال الطقس في منطقة هبوط صاروخ النقل سيئا وغير ملائم ، لذلك تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ إلى يوم الاثنين 27 يناير بصورة أولية، على أمل تحسن الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة إلى أن أقمار Starlink هي شبكة أقمار صناعية من الجيل الجديد توفر الإنترنت لسكان الأرض على نطاق واسع. وقد انطلق هذا المشروع في 22 فبراير عام 2018 .

المصدر: نوفوستي