روسيا وبيلاروس توثقان تعاونهما في شؤون الفضاء

أشار السفير الروسي لدى مينسك، دميتري ميزينتسيف، إلى أن بلاده ستوثق وتطور التعاون في شؤون الفضاء مع جمهورية بيلاروس.

وفي لقاء صحفي قال المسؤول: "يتمتع البلدان بإمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون في الشؤون الفضائية، وتنفيذ مشاريع جديدة للتكنولوجيا المتقدمة".

وأضاف "لقد ناقش الجانبان المقترحات المقدمة من الجانب الروسي لتطوير مشاريع مشتركة تتعلق بشؤون الفضاء، بما في ذلك برامج استشعار الأرض عن بعد، واستكشاف الفضاء السحيق".

وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" قد صرحت في وقت سابق بأن الحكومة الروسية قبلت الاقتراحات المقدمة من قبل المؤسسة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية واستشعار الأرض عن بعد، والتعاون بينها والأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس لتوسيع كوكبة الأقمار المدارية لرصد الأرض عن بعد.

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وقال رئيس الوزراء الروسي السابق، دميتري مدفيديف، عقب اجتماع وزاري مع مسؤولين من جمهورية بيلاروس :إن التعاون بين المؤسسات العلمية الروسية والبيلاروسية قد تعززت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون ما بين مركز "سكولكوفو" الروسي للعلوم والابتكارات، والمركز البيلاروسي للتقنيات المتطورة.

المصدر: فيستي