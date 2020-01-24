رائد فرنسي قد يصل المحطة الفضائية العام القادم

أعلن رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيه، أن وكالة الفضاء الأوروبية قد ترسله في رحلة نحو المحطة الفضائية الدولية العام القادم.

وخلال إحدى الندوات التي كرست لبحوث الفضاء مؤخرا قال بيسكيه: "هناك احتمال أن أرسل في مهمة إلى المحطة الفضائية الدولية في يونيو أو يوليو العام القادم، الموضوع ما زال قيد الدراسة، ومن المحتمل أن تتغير تلك المواعيد".

وأشار إلى أن الرحلة القادمة له من المفترض أن تنطلق هذه المرة من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وليس من قاعدة "بايكونور" التي انطلق منها في رحلته السابقة نحو المحطة، وأن مهمته الجديدة على متن المحطة الفضائية الدولية قد تستمر 6 أشهر.

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وألمح إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية التي يتبع لها من المحتمل أن تتعاون مع وكالة ناسا بشأن هذه الرحلة، ومن المحتمل أن يتم إرساله على متن مركبات Starliner أو Сrew Dragon التي تطورها شركتا بوينغ وسبيس إكس الأمريكيتان.

وتجدر الإشارة إلى أن بيسكيه ذهب في رحلة سابقة نحو محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "سويوز-3" الروسية، والتي انطلقت من قاعدة "بايكونور" الفضائية في نوفمبر 2016، وعاد إلى الأرض عام 2017 بعد أن أمضى 197 يوما على متن المحطة.

المصدر: تاس