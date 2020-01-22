أسطول مناطيد لإنقاذ رواد الفضاء عند الإطلاق من مطار فوستوتشني

يقترح الخبراء إنشاء أسطول من 10 مناطيد للقيام بمهمة البحث وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ عند الإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي.

وجاء في المواد المنشورة على موقع مركز إعداد رواد الفضاء، "من أجل تنظيم عملية البحث وإنقاذ رواد الفضاء، يتطلب إنشاء منظومة من 10 مناطيد".

وتسمح الإمكانيات التقنية لهذه المناطيد بنقل كبسولة الهبوط المنفصلة عن مركبة الفضاء الروسية المستقبلية "أريول" مع الطاقم أو إنقاذهم من الماء مباشرة. ومن أجل ذلك يجب بناء قاعدتين للمناطيد واحدة في سخالين أو كامتشاتكا والثانية في مطار فوستوتشني الفضائي.

ووفقا للحسابات الأولية ستبلغ كلفة المنطاد الأول 2.8 مليار روبل (الدولار الأمريكي يساوي حوالي 62 روبلا )، ويستغرق بناؤه 3-4 سنوات، بعد ذلك تنخفض كلفة بناء المنطاد الواحد إلى 1.7 مليار روبل.

ويذكر أن إيغور فيرخوفسكين رئيس قسم تطوير برامج الرحلات الفضائية المأهولة في مؤسسة "إينيرغيا"، قد أعلن سابقا، أن طاقم المركبة الفضائية "أريول" في حالة الطوارئ عند إطلاق الصاروخ من مطار فوستوتشني الفضائي قد يقضوا نحبهم عند سقوطهم في المحيط الهادئ، لعدم وجود سفن سريعة في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقد ردت مؤسسة "روس كوسموس" على ذلك، بأنها ستبحث عن وسيلة لحل هذه المشكلة. كما أعلن خبراء المكتب المركزي لتصميم السفن عن استعدادهم لصنع إيكرانوبلاين وتعني حرفيًّا طائرة (سفينة) على الهواء الديناميكي، لاستخدامها في إنقاذ رواد الفضاء، ولكن إنتاجها قد يستغرق حوالي خمس سنوات.

هذا ومن المقرر أن تطلق المركبة الفضائية "أريول" غير المأهولة عام 2023 بواسطة صاروخ النقل "أنغارا- А5"، وفي عام 2025، يجب أن تحمل أول طاقم لرواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة على أن مسار الرحلات من مطار فوستوتشني هو فوق بحر اليابان وبحر أخوتسك والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي