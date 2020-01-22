إرسال 6 محركات صاروخية روسية لصواريخ أطلس-5 الأمريكية

تخطط مؤسسة "اينيرغوماش" الروسية لإرسال ستة محركات صواريخ من نوع RD-180 إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في صواريخ النقل Atlas-5 عام 2020.

ويفيد موقع المشتريات الحكومي، بأن المؤسسة تنوي تأمين عملية نقل ستة محركات صاروخية من نوع RD-180 تعمل بالوقود السائل لمدة سنة من نقطة انطلاقها في المؤسسة إلى مطار شيريميتوفو في ضواحي موسكو.

إقرأ المزيد

ويذكر أن مؤسسة "اينيرغوماش" الروسية أرسلت عام 2019، ستة محركات من نفس النوع إلى الولايات المتحدة أيضا.

تستخدم المحركات الروسية في المرحلة الأولى لصواريخ النقل Atlas-5 الأمريكية.

وفقًا لمؤسسة "اينيرغوماش"، بلغ عدد المحركات من نوع RD-180 التي ارسلت إلى الولايات المتحدة حتى الآن 119 محركًا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "اينيرغوماش" بدأت بإنتاج محركات صاروخية تعمل بالوقود السائل من نوع RD-191 لصاروخ النقل Angara ، و RD-180 لصاروخ Atlas-5 الأمريكي ، و RD-181 لصاروخ Antares الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة الآن بإنتاج محرك RD-171MV لصاروخ النقل Soyuz-5 (Irtysh) الروسي الجديد.

المصدر: نوفوستي