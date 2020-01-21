العلماء يخططون لإنشاء قاعدة لإدارة العمليات على المريخ

جاء في ملخص المواضيع التي ستقدم في ندوة "قراءات أكاديمية" أن علماء من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة يقترحون إنشاء قاعدة مأهولة على قمر فوبوس لإدارة العمليات على كوكب المريخ.

تنعقد في موسكو خلال أيام 28-31 يناير 2020 الندوة الرابعة والأربعون "قراءات أكاديمية" في مجال الملاحة الفضائية مكرسة لذكرى سيرغي كورولوف، كبير مصممي تكنولوجيا الصواريخ والفضاء.

ويشير تقرير علماء جامعة باومان التكنولوجية الروسية، ومعهد موسكو للهندسة المعمارية وجامعتي جنوة وهيوستن، إلى أن "إنشاء هذه القاعدة على القمر فوبوس، يرتبط بإجراء دراسات تفصيلية معمقة للكوكب الأحمر مستقبلا والتحكم بعمليات بناء البنى التحتية عليه بدلا من التواجد على سطحه مباشرة".

ووفقا للمقترحين، ستكون هذه القاعدة أقل تكلفة من إنشائها على المريخ، وكذلك امكانية التحكم بالروبوتات العاملة على سطحه لاسلكيا بالوقت الفعلي.

ويشير العلماء، إلى أن تربة فوبوس رخوة وتتألف من الغبار وأحجار صغيرة ذات كثافة منخفضة، إضافة إلى انخفاض تسارع السقوط جدا وهذا يعني أن "استخدام الطرق الحالية في البناء غير ممكن". لذلك نقترح تكنولوجيا خاصة لإنشاء القاعدة، تتضمن استخدام دعامات "المرساة" التي تدفن على عمق في الأرض عند اصطدامها بسرعة كبيرة بسطح القمر. بعد ذلك تنقل الروبوتات إلى القمر لربط هذه الدعامات بحبال للحركة، التي تضمن عمليات النقل والهبوط وإطلاق الأجهزة الفضائية وكذلك تقوم بحفر أساس وحدات القاعدة.

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وجاء في التقرير، "وبالنظر لانخفاض تسارع السقوط الحر جدا، فإنه لتنفيذ العمل حتى في الأماكن التي فيها التربة رخوة جدا سوف نحتاج إلى وحدات ثقيلة جدا ويمكن استخدام وحدات القاعدة نفسها لهذا الغرض ".

ووفقا للعلماء، سيتألف طاقم القاعدة المأهولة في البداية من ستة أشخاص يقيمون في إحدى وحدات القاعدة التي تتوفر فيها غرف النوم ومطبخ ومرافق وقاعة للتمارين الرياضية وورشة صيانة ومعدات التحكم بالروبوتات.

المصدر: نوفوستي